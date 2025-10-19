Italpress Awards, Mulè “Emozione enorme”





WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Provo un’emozione enorme, grandissima, da siciliano, e da chi ha visto Italpress nascere, crescere e progredire nel tempo. Italpress è l’agenzia che rappresenta l’Italia, fatemi dire orgogliosamente, la Sicilia nel mondo. Lo fa con quell’indipendenza, autorevolezza, quella certificazione di qualità che viene da un lavoro lontano nel tempo e da un’impronta indelebile che è quella di Gaspare Borsellino. Il fatto di essere nello stesso momento dei 50 anni della NIAf testimonia un vagone che si aggancia a un grande treno di storie italiana rappresentato dalla NIF e che progredirà nel tempo grazie anche a Italpress”. Lo ha detto il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, uno dei premiati a Washington agli Italpress Awards.

