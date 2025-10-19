Ultime News

19 Ott 2025 Half Marathon, 150 runners
in rosa per sostenere Aido
19 Ott 2025 Mezza Maratona: trionfo e record
per il burundese Ntakirutimana
19 Ott 2025 Mezza Maratona donne: vince
Rahel Daniel Ghebreyohannes
19 Ott 2025 Musica e intelligence: incontro
il 22 ottobre in biblioteca
19 Ott 2025 Allo Zini una targa per commemorare
Carla Bonazzoli, storica custode
Video Pillole

Italpress Awards, Troncone “Riconoscimento ad aeroporto di Roma”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “E’ un importante riconoscimento per l’aeroporto, che ha una grande infrastruttura strategica per il nostro paese, ma sempre di più un aeroporto che ha un senso di bellezza, di emozioni e di grande anche orgoglio di Made in Italy, ma è anche soprattutto il riconoscimento alle persone che lavorano in Aeroporti di Roma, che sono professionisti straordinari e persone ottimiste che davvero fanno la differenza. Il nostro motto è Together Beyond Flying che dice in pochissime parole davvero tanto e significa soprattutto appunto lavorare insieme. Lavorare insieme è un concetto che si applica non solo alle nostre persone, ma anche a tutti i grandi stakeholder e partner anche istituzionali, in primis il Ministero del Turismo, quello alle Infrastrutture, il nostro governo che ci supportano oltre a tutte le amministrazioni locali che sono davvero insieme a noi artefici di una storia di successo”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone premiato agli Italpress Awards, a Washington.
