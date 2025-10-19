Italpress Awards, Zoppas “Riconoscimento a lavoro e a molti sacrifici”





WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il rapporto Italia Stati Uniti è abbastanza chiaro e evidente l’importanza che ha, è molto solido, è molto consolidato. Credo che non ci possa essere Italia senza interesse negli Stati Uniti e viceversa. C’è una grandissima relazione anche per tutti gli emigrati italiani che abbiamo in America e quando si viene qui a parlare di Made in Italy la sensibilità dipende anche da questo verso il nostro prodotto. Devo ringraziare Italpress per un riconoscimento importante perché comunque il lavoro che stiamo facendo un lavoro faticoso, di molti sacrifici, quindi vedere che qualcuno può riconoscerlo notarlo è sicuramente qualcosa di importante. Ma devo anche ringraziare per questo premio tutte le persone che collaborano con me, le persone naturalmente dell’Ice e anche sicuramente il governo che mi ha dato questa fiducia e anche la mia famiglia alla quale sto togliendo molto tempo”. Lo ha detto il presidente dell’Agenzia ICE, Matteo Zoppas, premiato agli Italpress Awards, a Washington, tenutisi durante il cinquantesimo anniversario della Niaf.

