Ultime News

19 Ott 2025 Half Marathon, 150 runners
in rosa per sostenere Aido
19 Ott 2025 Mezza Maratona: trionfo e record
per il burundese Ntakirutimana
19 Ott 2025 Mezza Maratona donne: vince
Rahel Daniel Ghebreyohannes
19 Ott 2025 Musica e intelligence: incontro
il 22 ottobre in biblioteca
19 Ott 2025 Allo Zini una targa per commemorare
Carla Bonazzoli, storica custode
Video Pillole

Italpress Awards, Zoppas “Riconoscimento a lavoro e a molti sacrifici”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il rapporto Italia Stati Uniti è abbastanza chiaro e evidente l’importanza che ha, è molto solido, è molto consolidato. Credo che non ci possa essere Italia senza interesse negli Stati Uniti e viceversa. C’è una grandissima relazione anche per tutti gli emigrati italiani che abbiamo in America e quando si viene qui a parlare di Made in Italy la sensibilità dipende anche da questo verso il nostro prodotto. Devo ringraziare Italpress per un riconoscimento importante perché comunque il lavoro che stiamo facendo un lavoro faticoso, di molti sacrifici, quindi vedere che qualcuno può riconoscerlo notarlo è sicuramente qualcosa di importante. Ma devo anche ringraziare per questo premio tutte le persone che collaborano con me, le persone naturalmente dell’Ice e anche sicuramente il governo che mi ha dato questa fiducia e anche la mia famiglia alla quale sto togliendo molto tempo”. Lo ha detto il presidente dell’Agenzia ICE, Matteo Zoppas, premiato agli Italpress Awards, a Washington, tenutisi durante il cinquantesimo anniversario della Niaf.
abr/mrv/xp6/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...