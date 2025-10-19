Ultime News

19 Ott 2025 Half Marathon, 150 runners
in rosa per sostenere Aido
19 Ott 2025 Mezza Maratona: trionfo e record
per il burundese Ntakirutimana
19 Ott 2025 Mezza Maratona donne: vince
Rahel Daniel Ghebreyohannes
19 Ott 2025 Musica e intelligence: incontro
il 22 ottobre in biblioteca
19 Ott 2025 Allo Zini una targa per commemorare
Carla Bonazzoli, storica custode
Mulè “Contro Ranucci un attentato costituzionale”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Quello contro Ranucci non è un attentato soltanto alla persona, è un attentato alla libertà di stampa, è un attentato costituzionale, per quello che rappresenta Ranucci. Può piacere o non piacere, si può condividere o meno quello che fa, ma è una voce libera, è una voce che va tutelata, è una voce che va messa in sicurezza e quindi bisogna fare in modo di essere tutti la sua scorta, di fare in modo che le sue idee – giuste, condivisibili o meno – le possa continuare a dire in un giornalismo che si riconosce nella libertà, nell’indipendenza. Può piacere o non piacere al potere politico, ma guai a chi tocca la libertà di stampa”. Lo ha detto il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, a margine della consegna a Washington degli Italpress Awards.
© Riproduzione riservata
