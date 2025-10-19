Ultime News

19 Ott 2025 Half Marathon, 150 runners
in rosa per sostenere Aido
19 Ott 2025 Mezza Maratona: trionfo e record
per il burundese Ntakirutimana
19 Ott 2025 Mezza Maratona donne: vince
Rahel Daniel Ghebreyohannes
19 Ott 2025 Musica e intelligence: incontro
il 22 ottobre in biblioteca
19 Ott 2025 Allo Zini una targa per commemorare
Carla Bonazzoli, storica custode
Video Pillole

Speroni Cardi “Italpress Award importante perché ricevuto in Usa”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Un grande ringraziamento all’Italpress da parte degli azionisti del gruppo Menarini, Lucia e Alberto Giovanni Aleotti. Questo premio per noi è molto importante perché ricevuto negli Stati Uniti: proprio qualche anno fa abbiamo acquisito un’azienda che era quotata al Nasdaq e che ora è 100% Menarini, azienda che si occupa di oncologia e che siamo riusciti ad acquisire e a portare avanti anche grazie all’aiuto di un grande board e del nostro CEO Elcin Barker Ergun”. Lo ha detto Valeria Speroni Cardi, membro dell’executive team Menarini Group e direttore della comunicazione, che ha ritirato l’Italpress Award a Washington per il Gruppo Menarini.
abr/mrv/xp6/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...