19 Ott 2025 Mezza di Cremona da record
promossa dai neo campioni italiani
19 Ott 2025 Nicola: "Con l'Udinese serviranno
coraggio e organizzazione"
19 Ott 2025 Nuovo Campus Città di Cremona:
grande afflusso per l'open day
19 Ott 2025 Tragico incidente in A21:
due vittime carbonizzate
19 Ott 2025 Half Marathon, 150 runners
in rosa per sostenere Aido
Tg Ambiente – 19/10/2025

ROMA (ITALPRESS)- In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Caricabatterie, nuove regole Ue per ridurre gli sprechi
– Soluzioni innovative per il risparmio e il riuso idrico
– Svezia, primo Paese al mondo “prescrivibile” dal medico
– #Noncifermanessuno, il tour motivazionale di Luca Abete
