Ultime News

20 Ott 2025 Codice rosso, cinque denunce
e un arresto nel week end
20 Ott 2025 Cremo, c'è l'Udinese
per ripartire con forza
20 Ott 2025 Beppe Severgnini al Ponchielli:
l’arte di invecchiare con filosofia
20 Ott 2025 Ecosistema Urbano di Legambiente:
Cremona 12esima in Italia
20 Ott 2025 Centro Alzheimer Caffè,
open day il 25 ottobre
Video Pillole

A Palermo smantellata filiera del fumo illegale, sequestro per 770 kg

PALERMO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato circa 11 milioni e mezzo (di cui 2 milioni sono stati sequestrati presso l’importatore e distributore per tutta Palermo) tra sigarette elettroniche, cartine e filtri, per un peso complessivo di circa 770 kg, che, qualora immessi sul mercato parallelo, avrebbero fruttato un introito di circa 1 milione di euro, sottraendo alle casse dello Stato 120 mila euro derivanti dall’imposta di consumo.

pc/mca1

(Fonte video: Guardia di Finanza)

