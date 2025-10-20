La comunità diocesana si è ritrovata nella chiesa dell’Immacolata Concezione, al Maristella, sabato 18 ottobre, per la veglia missionaria guidata dal vescovo Antonio Napolioni. Quattro giovani, dal passato in esperienze vissute in terra di missione, hanno offerto testimonianze. Prima quella di Valeria, in missione delle Suore Adoratrici. Poi Cecilia, e ancora Yodit, giovane della parrocchia di Ossolaro, che con altre cinque ragazze ha vissuto l’estate in Brasile, presso la parrocchia di Salvador de Bahia dove sono presenti i fidei donum cremonesi don Davide Ferretti e Gloria Manfredini. Infine ha preso la parola Eric, giovane ivoriano, con una testimonianza forte e personale, che ha raccontato la sua rinascita interiore. Alla serata ha partecipato la comunità cristiana della Costa d’Avorio, che ha animato la veglia con canti e danze.

Il vescovo ha intrecciato l’ascolto della realtà alla luce della Parola, richiamando tutti alla vocazione missionaria del popolo di Dio.

La veglia si è conclusa con i cuori colmi di gratitudine e una rinnovata consapevolezza: la missione non è un altrove geografico, ma un atteggiamento del cuore

