Ultime News

20 Ott 2025 Musica come patrimonio materiale
e immateriale: convegno a Cremona
20 Ott 2025 “Settant'anni di arte lombarda
del MiM”: la mostra a Santa Monica
20 Ott 2025 Maratonina, una città in festa
per il lungo serpentone di runner
20 Ott 2025 Manovra di bilancio,
i sindacati cremonesi divisi
20 Ott 2025 Piccola Biblioteca, promozione alla
lettura: i genitori in associazione
Chiesa

Al Maristella la veglia missionaria
tra preghiere e testimonianze

Foto Diocesi di Cremona

La comunità diocesana si è ritrovata nella chiesa dell’Immacolata Concezione, al Maristella, sabato 18 ottobre, per la veglia missionaria guidata dal vescovo Antonio Napolioni. Quattro giovani, dal passato in esperienze vissute in terra di missione, hanno offerto testimonianze. Prima quella di  Valeria, in missione delle Suore Adoratrici. Poi Cecilia, e ancora Yodit, giovane della parrocchia di Ossolaro, che con altre cinque ragazze ha vissuto l’estate in Brasile, presso la parrocchia di Salvador de Bahia dove sono presenti i fidei donum cremonesi don Davide Ferretti e Gloria Manfredini. Infine ha preso la parola Eric, giovane ivoriano, con una testimonianza forte e personale, che ha raccontato la sua rinascita interiore. Alla serata ha partecipato la comunità cristiana della Costa d’Avorio, che ha animato la veglia con canti e danze.

Il vescovo ha intrecciato l’ascolto della realtà alla luce della Parola, richiamando tutti alla vocazione missionaria del popolo di Dio.

La veglia si è conclusa con i cuori colmi di gratitudine e una rinnovata consapevolezza: la missione non è un altrove geografico, ma un atteggiamento del cuore

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...