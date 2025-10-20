Il primo appuntamento con ponchielliLIFE è fissato per martedì 21 ottobre (ore 20.30) e vedrà protagonista Beppe Severgnini in L’arte di invecchiare con filosofia. Con l’aiuto della nipotina di tre anni che insegna il disordine quotidiano, Beppe Severgnini riflette sul tempo che passa, invitandoci a «indossare con eleganza la propria età».

Il suo racconto sarà accompagnato sul palco dalla musica dixieland del White Socks Quintet. Severgnini è editorialista del “Corriere della Sera”, dove ha creato “Italians” e diretto il settimanale “7”. Opinion writer per “The New York Times” dal 2013 al 2021, è stato corrispondente in Italia per “The Economist”. E’ autore di molti bestseller: il primo è Inglesi (1990), il più recente Neoitaliani (2020), pubblicato negli USA col titolo Italian Lessons (2022). La Bella Figura (2006) – traduzione di La testa degli italiani (2005) – è diventato un New York Times bestseller. Tutti i suoi titoli sono disponibili in BUR. È sposato con Ortensia. Il figlio Antonio e Benedetta gli affidano volentieri Agata, che provvede all’educazione del noi.

© Riproduzione riservata