Beppe Severgnini al Ponchielli:
l’arte di invecchiare con filosofia
Il primo appuntamento con ponchielliLIFE è fissato per martedì 21 ottobre (ore 20.30) e vedrà protagonista Beppe Severgnini in L’arte di invecchiare con filosofia. Con l’aiuto della nipotina di tre anni che insegna il disordine quotidiano, Beppe Severgnini riflette sul tempo che passa, invitandoci a «indossare con eleganza la propria età».
Il suo racconto sarà accompagnato sul palco dalla musica dixieland del White Socks Quintet. Severgnini è editorialista del “Corriere della Sera”, dove ha creato “Italians” e diretto il settimanale “7”. Opinion writer per “The New York Times” dal 2013 al 2021, è stato corrispondente in Italia per “The Economist”. E’ autore di molti bestseller: il primo è Inglesi (1990), il più recente Neoitaliani (2020), pubblicato negli USA col titolo Italian Lessons (2022). La Bella Figura (2006) – traduzione di La testa degli italiani (2005) – è diventato un New York Times bestseller. Tutti i suoi titoli sono disponibili in BUR. È sposato con Ortensia. Il figlio Antonio e Benedetta gli affidano volentieri Agata, che provvede all’educazione del noi.