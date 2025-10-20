Open Day al Centro Alzheimer Caffè e alla Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (AIMA Cremona odv). Una giornata, il 25 ottobre, per scoprire la sede rinnovata e condividere un percorso di cura e comunità. Il Centro Alzheimer Caffè apre le sue porte a tutta la cittadinanza per un Open Day speciale. Sarà una giornata di festa e di incontro, dedicata a chi vive da vicino l’esperienza della malattia di Alzheimer, ai familiari, agli operatori del settore e a tutti coloro che vogliono conoscere da vicino le attività del Centro.

Alle ore 10 si terrà la presentazione ufficiale alle autorità della nuova veste della sede, rinnovata per offrire spazi ancora più accoglienti, funzionali e a misura di persona. Durante l’Open Day sarà possibile visitare gli ambienti, incontrare il team di professionisti e volontari, conoscere i servizi e i progetti dedicati al sostegno delle persone con Alzheimer e delle loro famiglie.

“La rivisitazione della sede rappresenta per noi non solo un cambiamento estetico ma un segno concreto di crescita e attenzione verso le persone che accogliamo,” afferma Rinalda Bellotti, Presidente di AIMA Cremona. “Vogliamo che questo luogo continui a essere un punto di riferimento, dove nessuno si senta solo e dove la comunità possa ritrovarsi per condividere esperienze, sostegno e speranza.” L’obiettivo della giornata è proprio questo: aprirsi alla comunità e rafforzare il legame con il territorio, valorizzando il Centro Alzheimer Caffè come spazio di ascolto, relazione e solidarietà per l’aiuto a chi è colpito dalla malattia e per i familiari.

