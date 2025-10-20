Ripartire con forza dopo la sosta è l’obiettivo della Cremonese, impegnata stasera alle 20:45 allo stadio Zini contro l’Udinese, nel posticipo della settima giornata di Serie A.

Dopo la pausa, il campionato riprende con un mini tour de force, con i grigiorossi che saranno impegnati in cinque partite nel giro di soli diciannove giorni. Una serie di gare non facili, a cominciare da quella contro i friulani di Kosta Runjaić, che dopo un grande avvio caratterizzato da 7 punti raccolti nei primi tre turni, nelle ultime tre uscite hanno conquistato un solo punto. Di sicuro sarà grande la voglia dell’Udinese di tornare alla vittoria, cercando di sfruttare il grande potenziale della coppia d’attacco composta da Zaniolo e Davis.

Anche la Cremonese, però, è concentrata sull’obiettivo di ripartire bene dopo la sosta, cancellando definitivamente la delusione dovuta al primo stop, rimediato proprio nell’ultima giornata a San Siro contro la corazzata Inter. I tre scontri diretti di giornata (Lecce-Sassuolo, Pisa-Verona e Genoa-Parma) sono finiti tutti senza gol. Dunque ottenendo una vittoria i grigiorossi riuscirebbero ad allungare su tutte le rivali in chiave salvezza. Un’opportunità che la squadra di Nicola cercherà di cogliere al volo, puntando molto sul calore e sul sostegno del tifo dello Zini.

Nicola non avrà Audero a disposizione, quindi sarà l’ex Silvestri a giocare in porta. In difesa con il rientro di Terracciano si dovrebbe ricomporre il trio con Baschirotto e capitan Bianchetti. Sulle fasce, a destra dovrebbe tornare titolare Zerbin, con Pezzella a sinistra. I problemi più grossi sono a centrocampo, dove Nicola ha ammesso di avere la coperta un po’ corta. Accanto a Bondo e Grassi non è scontato che ci sia Payero, reduce da infortunio. Vandeputte si candida a ripartire dal primo minuto.

In attacco potrebbe essere giunta l’ora dell’esordio da titolare di Vardy, in vantaggio rispetto a Sanabria per fare coppia con Bonazzoli. Attenzione però alla variabile Vazquez, che potrebbe candidarsi sia per giocare a centrocampo da mezzala, sia per agire da trequartista a supporto della prima punta. Riparte il campionato e la Cremo vuole farlo nel miglior modo possibile.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata