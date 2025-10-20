Dazi, Lollobrigida “Sulla pasta dialogo in corso con gli Usa”

MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo un dialogo in corso con gli Stati Uniti per cercare di arrivare ancora di più a migliorare quello che è il sistema tariffario di import verso gli Stati Uniti, che oggi è al 15%”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine di una visita a Host Milano 2025 nei padiglioni di Fiera Milano Rho.

xm4/ads/mca1