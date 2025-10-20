Focus Salute – Sonno, identikit dei nemici più potenti

MILANO (ITALPRESS) – Sonno: quali sono i suoi avversari più agguerriti? Perché alcuni farmaci, l’abuso di dispositivi digitali dopo cena e l’eccessivo allenamento fisico serale possono peggiorare la durata e la qualità del sonno? Nel centoseiesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, illustra i fattori biologici, ambientali e comportamentali che ostacolano il riposo notturno, e tutti gli accorgimenti per tornare a dormire bene.

