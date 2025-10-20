Ultime News

20 Ott 2025 Assise Economia, gli indicatori
del territorio tra luci e ombre
20 Ott 2025 Inquinanti emergenti: Padania Acque
a Milano per presentazione report
20 Ott 2025 Fip e Coni uniti contro la violenza
Silenzio e lutto per Marianella
20 Ott 2025 25enne rapinato alla fermata del
bus: marocchina rinviata a giudizio
20 Ott 2025 Palestra di San Felice:
terminati i lavori
Focus Salute – Sonno, identikit dei nemici più potenti

MILANO (ITALPRESS) – Sonno: quali sono i suoi avversari più agguerriti? Perché alcuni farmaci, l’abuso di dispositivi digitali dopo cena e l’eccessivo allenamento fisico serale possono peggiorare la durata e la qualità del sonno? Nel centoseiesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, illustra i fattori biologici, ambientali e comportamentali che ostacolano il riposo notturno, e tutti gli accorgimenti per tornare a dormire bene.

