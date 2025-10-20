Un match per larghi tratti dominato, ma alla fine un solo punto raccolto. La Cremonese passa in vantaggio e spreca molteplici occasioni, poi subisce la rete del pari dell’Udinese. Nel finale i ragazzi di Nicola ci provano, senza trovare la via del gol. Allo Zini il match termina 1-1.

La Cremo parte forte e trova subito il vantaggio: calcio di punizione tagliato dalla sinistra di Vandeputte, Terracciano anticipa tutti e sigla l’1-0 di testa. Al 22′ la reazione dell’Udinese, che sfonda sulla sinistra e libera alla conclusione Atta, ma il suo tiro è alto. Al 28′, su sviluppi di corner, Zerbin calcia da buona posizione, la deviazione della difesa friulana porta la palla a sfiorare il palo. Al 32′ un indemoniato Vandeputte sfreccia sulla sinistra e serve un pallone d’oro per Bonazzoli che, di prima intenzione, colpisce una traversa piena. Al 42′ Vandeputte parte dalla destra e calcia col mancino da fuori, ma la mira è larga. Due minuti dopo Bonazzoli ci prova al volo col mancino dalla lunga distanza, palla alta.

In avvio di ripresa però, l’Udinese pareggia: cross dalla destra di Zanoli, Zaniolo di testa trova l’angolo giusto e l’1-1. Al 60′ Bonazzoli serve in profondità Vardy che brucia la difesa avversaria, ma si fa ipnotizzare da Okoye. Al 70′ Atta ci prova direttamente su calcio di punizione, palla alta. Mister Nicola prova a cambiare caratteristiche alla propria formazione, inserendo nell’ordine Barbieri, Lordkipanidze, Sarmiento e Vazquez. Proprio il Mudo, al minuto 79, calcia a giro da punizione dal limite, la palla colpisce la base del palo e finisce sul fondo. Un minuto dopo contropiede dell’Udinese che porta alla conclusione di Davis, ma la sua mira è di poco larga. Al 91′ errore in fase d’impostazione dei friulani, Lordkipanidze serve Vardy che sterza e calcia col destro, ma una deviazione avversaria sventa il pericolo.

E’ l’ultima emozione dell’incontro tra Cremonese e Udinese. Una prova convincente dei grigiorossi, che però raccolgono meno di quanto prodotto. I ragazzi di Nicola salgono a quota 10 punti in classifica e scenderanno nuovamente in campo sabato 25 ottobre, ancora allo Zini, contro l’Atalanta.

Simone Guarnaccia

