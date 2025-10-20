Video Pillole
Il Festino di Santa Rosalia in mostra a Washington
WASHINGTON (ITALPRESS) – Fa tappa a Washington la mostra sul Festino di Santa Rosalia. L’esposizione presenta una selezione di scatti fotografici vincitori del concorso “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”, insieme ad altre immagini realizzate da chi vive il Festino, lo attende e lo celebra ogni anno nel capoluogo siciliano. Il progetto fa parte del calendario di eventi organizzati per celebrare i 400 anni del rinvenimento delle spoglie mortali della patrona di Palermo.
xp6/mgg/gtr
