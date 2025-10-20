Anche Cremona ha colorato di rosa la Maratonina domenica con la dodicesima edizione della PittaRosso Pink Parade 2025 a sostegno della ricerca scientifica di Fondazione Veronesi.

Zainetto rosa, maglia rosa, i partecipanti insieme a Celeste, una labrador color cioccolato, hanno camminato per cinque chilometri.

Obiettivo anche a Cremona raggiunto grazie all’impegno e alla collaborazione di chi è stato coinvolto, non solo donne ma anche uomini. L’organizzatrice cremonese Pia Maurizia Gerevini ha coinvolto i presenti nel cammino della ricerca, a ottobre mese della prevenzione per il tumore al seno.

© Riproduzione riservata