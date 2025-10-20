Ultime News

20 Ott 2025 Musica come patrimonio materiale
e immateriale: convegno a Cremona
20 Ott 2025 “Settant'anni di arte lombarda
del MiM”: la mostra a Santa Monica
20 Ott 2025 Maratonina, una città in festa
per il lungo serpentone di runner
20 Ott 2025 Manovra di bilancio,
i sindacati cremonesi divisi
20 Ott 2025 Piccola Biblioteca, promozione alla
lettura: i genitori in associazione
La Maratona per la Fondazione Veronesi
tinge di rosa Cremona

Anche Cremona ha colorato di rosa la Maratonina domenica con la dodicesima edizione della PittaRosso Pink Parade 2025 a sostegno della ricerca scientifica di Fondazione Veronesi.

Zainetto rosa, maglia rosa, i partecipanti insieme a Celeste, una labrador color cioccolato, hanno camminato per cinque chilometri.

Obiettivo anche a Cremona raggiunto grazie all’impegno e alla collaborazione di chi è stato coinvolto,  non solo donne ma anche  uomini. L’organizzatrice cremonese Pia Maurizia Gerevini ha coinvolto i presenti nel cammino della ricerca, a ottobre mese della prevenzione per il tumore al seno.

