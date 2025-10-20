SILVESTRI 6 – Può poco o nulla sul gol di Zaniolo.

TERRACCIANO 7,5 – Trova il suo secondo gol in campionato, si fa apprezzare anche nelle sgroppate offensive, oltre a difendere con efficacia.

BASCHIROTTO 6 – Prova a salvare col tacco il colpo di testa di Zaniolo, per poco non ci riesce.

BIANCHETTI 6 – Stringe molto, forse troppo, la propria posizione sulla rete incassata, per il resto guida bene la retroguardia.

ZERBIN 6 – Qualche buon acuto sulla destra, cala nella ripresa.

PAYERO 6,5 – La sua fisicità in mezzo al campo è determinante.

BONDO 6,5 – Lotta e si sacrifica, padroneggia nei duelli individuali.

VANDEPUTTE 7,5 – Disputa un primo tempo perfetto, la sua fantasia mette in crisi l’Udinese.

PEZZELLA 6 – Arriva meno in zona pericolosa rispetto al solito, ma è comunque positivo.

BONAZZOLI 6,5 – Sfortunato, colpisce una traversa clamorosa. Lavora bene con Vardy.

VARDY 6 – Sta crescendo fisicamente e si vede. Ha due grandi chance nel finale, non riesce a sfruttarle.

BARBIERI 5,5 – Leggermente confusionario negli ultimi 30 metri offensivi.

LORDKIPANIDZE 6 – All’esordio, entra in campo con personalità.

SARMIENTO 6,5 – Vuole palla e gestisce bene il possesso.

VAZQUEZ 6,5 – Prova a deciderla nel finale, solo il palo non glielo consente.

Simone Guarnaccia

