Louvre, Giuli “Vicini alla Francia, collaborazione su beni trafugati”

ROMA (ITALPRESS) – “Tutto il sistema museale francese, il Louvre in particolare, ci trova vicini e pieni di solidarietà umana, culturale, politica e istituzionale. Nella certezza, perché la Francia è un grande Paese, che si individueranno i responsabili e il tesoro verrà ritrovato, ne siamo certi”. Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a margine della visita alla mostra di Webuild “Evolutio”, risponde a una domanda dei giornalisti sul furto avvenuto al Louvre.“La Francia gode di tutta la nostra collaborazione anche nella ricerca sui beni trafugati. Siamo al fianco di Parigi”, ha aggiunto il ministro.

f25/sat/gtr