21 Ott 2025 Terracciano e il gol all'Udinese:
"Lo dedico a mio nonno"
21 Ott 2025 Nicola: "Meritavamo di più,
ma stiamo crescendo"
20 Ott 2025 Le pagelle di Cremo-Udinese:
grande prova collettiva
20 Ott 2025 I legni fermano la Cremonese:
contro l’Udinese termina 1-1
20 Ott 2025 Vanoli storica al PalaDozza,
Virtus battuta 86-69
Mattarella “Sfide esistenziali per l’Unione Europea, no a cedimenti”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Oggi le Istituzioni Europee, che Bruxelles si è assunta il compito di accogliere, si confrontano con sfide esistenziali. Regno del Belgio e Repubblica Italiana, forti dei loro valori e della loro storia democratica, possono sostenere l’Unione Europea in una fase storica in cui sfide globali vogliono porre in discussione principi fondanti della nostra stessa Unione e della convivenza pacifica tra i popoli. Non possiamo permetterci cedimenti. L’Unione è garanzia della libertà e del progresso dei nostri popoli. Sono intollerabili narrative e atti che vorrebbero indebolire la sovranità e la libertà del popolo europeo e degli altri popoli”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi al Palazzo Reale di Bruxelles, in occasione della visita di Stato nel Regno del Belgio.

sat/mca2
Fonte video: Quirinale


