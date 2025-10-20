La palestra di San Felice, croce e delizia dei residenti del quartiere alle porte di Cremona, è terminata: manca ancora il collaudo acustico e a breve ci sarà l’inaugurazione. La ristrutturazione della palestra fa parte dell’ampio progetto di riqualificazione urbana del quartiere.

L’edificio, che ospitava il centro sportivo, con i relativi servizi accessori, e la sede di alcune associazioni, ha visto lavori sull’intero immobile sotto l’aspetto della sicurezza antisismica, della funzionalità, del risparmio energetico e del comfort, finalizzati alla ricollocazione, delle attività sportive ed associative che avevano la loro sede.

I principali interventi riguardano il consolidamento delle travi della palestra, l’efficientamento energetico, la riorganizzazione degli spazi e la realizzazione di nuovi impianti elettrici, meccanici, antincendio e di impianti speciali. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a circa 2milioni e 300 mila euro, di cui 1milione e 885 mila euro finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e più di 400 mila euro finanziati dal Comune.

Il comitato di quartiere presieduto da Assunta Sellitto chiederà agli amministratori di riportare lì il centro anziani ed di creare uno spazio aggregativo per i giovani. Il poliambulatorio e la sede di quartiere resteranno negli attuali locali sulla piazza fronte chiesa.

