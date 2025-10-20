E’ ripartito il progetto di promozione della lettura alla Piccola Biblioteca (Palazzo Affaitati, via Ugolani Dati, 4) dedicato alle famiglie con bambini dai cinque anni dal titolo Storie di casa (mia) nostra. Confermata per l’edizione autunnale la formula che vede protagonisti genitori appassionati di albi illustrati che mettono a disposizione competenze, saperi e passioni leggendo ad alta voce per altre famiglie in biblioteca.

Il primo appuntamento si è tenuto sabato 18 ottobre. Federica, mamma di Tecla e Pietro che ha letto albi illustrati con protagonisti i sassi, in particolare l’albo C’è un sasso per te di Mary Lyn Ray per ricordare a tutti che il mondo è pieno di sassi. Piccoli e grandi, nascosti o in bella vista, da scalare o da metterti in tasca. E da qualche parte ce n’è uno speciale che aspetta ognuno di noi.

L’incontro ha visto la condivisione della lettura ad alta voce per bambini e famiglie, ma con una novità importante: il gruppo di mamme lettrici, che insieme alla bibliotecaria hanno animato Storie di casa (mia) nostra, si è costituito in un’associazione con la finalità di promuovere la lettura in diversi contesti e in diversi ambiti, nel solco del Patto per la Lettura della Città di Cremona, accreditata dal Ministero quale Città che Legge.

Il gruppo di mamme lettrici ha scelto come nome dell’associazione Semi di Libri APS per sottolineare l’esperienza generativa della lettura, una lettura che dall’intimità della propria casa si è estesa alla biblioteca come luogo pubblico e ora “invade” l’intera città.

La presidente Francesca Baldini commenta così questa nuova avventura: “Dal 2024 ho avuto il privilegio di percorrere un tratto di strada insieme ad un gruppo di donne appassionate, competenti e creative con cui abbiamo costruito il percorso di lettura condivisa e inclusiva di ‘Storie di Casa (mia)’ nostra. Da allora ad oggi, in cui siamo giunte alla terza edizione di questo progetto di comunità, la passione e il desiderio di crescere e di continuare a creare con fantasia e qualità ci ha portate naturalmente alla nascita di Semi di Libri APS. Grazie all’associazione desideriamo continuare a sognare e crescere insieme creando progetti che sappiano aumentare l’esperienza della bellezza nella nostra città tramite albi, ai libri e alla lettura”.

Qui di seguito i prossimi appuntamenti della rassegna autunnale. Da segnalare la continuità del percorso MammaLingua: storie per tutti nessuno escluso, molto supportato dalla biblioteca per tenere vivo in famiglia il legame con la lingua materna e nello stesso tempo far conoscere il suono di altre lingue ai bambini della nostra comunità.

sabato 8 novembre ore 10:30

Vira, mamma di Marco e Antonio

Andiamo a scuola=khodimo do shkoly

Lettura bilingue ucraino-italiano e laboratorio creativo

giovedì 20 novembre ore 16:30

mamme lettrici, con la partecipazione di Sonia Simonazzi, ideatrice del metodo Ritmia

Dalla parte dei bambini e delle bambine

Letture con accompagnamento musicale

(per celebrare la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza)

Gli incontri si svolgono alla Piccola Biblioteca (via Ugolani Dati, 4) e sono gratuiti su prenotazione (prenotazioni.pb@comune.cremona.it – tel: 334 3510540).

© Riproduzione riservata