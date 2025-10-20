Inaugurata al Campus Santa Monica la mostra “Settant’anni di arte lombarda del MiM”, iniziativa che si inserisce nel programma delle celebrazioni per il 40° anniversario della presenza dell’Università Cattolica a Cremona. L’esposizione propone un percorso che attraversa la creatività lombarda dal secondo dopoguerra a oggi, offrendo uno sguardo ricco e articolato su artisti, correnti e sensibilità che hanno segnato la storia dell’arte nella regione. Le opere arrivano all’Università dal MIM Museum in Motion sito all’interno del Castello di San Pietro in Cerro nell’antico camminamento di ronda della dimora quattrocentesca Piacentina.

Eleonora Busi

© Riproduzione riservata