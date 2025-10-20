Ultime News

20 Ott 2025 Assise Economia, gli indicatori
del territorio tra luci e ombre
20 Ott 2025 Inquinanti emergenti: Padania Acque
a Milano per presentazione report
20 Ott 2025 Fip e Coni uniti contro la violenza
Silenzio e lutto per Marianella
20 Ott 2025 25enne rapinato alla fermata del
bus: marocchina rinviata a giudizio
20 Ott 2025 Palestra di San Felice:
terminati i lavori
Video Pillole

Tg Economia – 20/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mutui, boom di richieste nei primi nove mesi del 2025
– Cresce il numero di imprese tra luglio e settembre
– Turisti americani sempre più innamorati dell’Italia
– Industria manifatturiera, per l’Italia nuove sfide
sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...