Video Pillole
Tg News – 20/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Assalto a bus Pistoia basket, 12 i tifosi sospettati
– Via libera dei ministri Ue su stop al gas russo
– Israele: “Hamas continua a violare cessate il fuoco”
– Mattarella: “Attentato a Ranucci allarmante, serve forte reazione”
– Corte Conti: “Squilibri territoriali su spesa servizi sociali”
– Furto al Louvre, rubati nove pezzi collezione imperiale
– Sinner rinuncia alla Coppa Davis con l’Italia
– Manovra, Lollobrigida “Per l’agricoltura investite numerose risorse”
– Previsioni 3BMeteo 21 Ottobre
azn
– Assalto a bus Pistoia basket, 12 i tifosi sospettati
– Via libera dei ministri Ue su stop al gas russo
– Israele: “Hamas continua a violare cessate il fuoco”
– Mattarella: “Attentato a Ranucci allarmante, serve forte reazione”
– Corte Conti: “Squilibri territoriali su spesa servizi sociali”
– Furto al Louvre, rubati nove pezzi collezione imperiale
– Sinner rinuncia alla Coppa Davis con l’Italia
– Manovra, Lollobrigida “Per l’agricoltura investite numerose risorse”
– Previsioni 3BMeteo 21 Ottobre
azn
© Riproduzione riservata