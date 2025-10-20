Video Pillole
Tg Sport – 20/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Leao trascina il Milan in testa, la Juve cade a Como
– Orsolini eroe di Bologna, L’Atalanta non sfonda il muro Lazio
– Verstappen vince ad Austin, terzo Leclerc
– Fernandez vince in Australia, Di Giannantonio e Bezzecchi sul podio
– Paolini da applausi, si qualifica per le Finals di Riad
