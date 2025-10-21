A Catania scoperto un deposito con 30 chili di droga, un arresto





CATANIA (ITALPRESS) – Un deposito di droga è stato scoperto dalla Polizia di Stato nel quartiere San Cristoforo, a Catania. Gli agenti hanno arrestato un catanese di 45 anni per traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato nella disponibilità di 30 chili di marijuana, custodita in buste sottovuoto da circa 1 chilogrammo ciascuno. vbo/mca2

Fonte video: Polizia di Stato

