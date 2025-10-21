Ultime News

21 Ott 2025 Fermati dopo inseguimento,
due denunciati per ricettazione
21 Ott 2025 Panariello al Ponchielli il 15
aprile 2026 con “E se domani…”
21 Ott 2025 Stop vecchie carte di identità,
il Comune si attiva in anticipo
21 Ott 2025 Dal Masterplan 3C all'Ats di scopo:
il lavoro degli 8 cantieri strategici
21 Ott 2025 Cremonese, contro l’Udinese
raccolto meno di quanto seminato
A Catania scoperto un deposito con 30 chili di droga, un arresto

CATANIA (ITALPRESS) – Un deposito di droga è stato scoperto dalla Polizia di Stato nel quartiere San Cristoforo, a Catania. Gli agenti hanno arrestato un catanese di 45 anni per traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato nella disponibilità di 30 chili di marijuana, custodita in buste sottovuoto da circa 1 chilogrammo ciascuno. vbo/mca2
Fonte video: Polizia di Stato

