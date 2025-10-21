Ultime News

21 Ott 2025 Al via nuovi percorsi
dedicati ai caregiver
21 Ott 2025 Ladri alla scuola Bissolati
Rubata una cinquantina di tablet
21 Ott 2025 Asfaltature e semafori per non
vedenti: si completano gli interventi
21 Ott 2025 Gioco d'azzardo e incidenti
domestici: due incontri di Ats
21 Ott 2025 Il Consorzio Agrario di
Cremona alla Fiera di Montichiari
Video Pillole

Arriva la terza generazione di Nissan Leaf, Toro “Un’icona”

Roma (ITALPRESS) – “Diamo il benvenuto alla terza generazione di Nissan Leaf, un’icona per noi di Nissan e per tutti quelli che si sono avvicinati durante questi 15 anni dalla sua nascita al mercato dell’auto elettrica”. Lo ha detto Marco Toro, presidente e amministratore delegato di Nissan Italia. “Arriva forte di tre primati che sono sicuramente imbattibili – ha aggiunto – È stata la prima auto 100% elettrica per il mercato di massa, la prima auto 100% elettrica a vincere il premio di auto dell’anno nel 2011 e quindi è la prima auto elettrica a presentare la sua terza generazione. Questi primati li hanno notati anche i 700 mila clienti che in questi 15 anni hanno guidato l’auto”.

col/tvi/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...