Ultime News

21 Ott 2025 Sanità in Lombardia: è scontro
Lega-Pd in consiglio regionale
21 Ott 2025 Giorno di lauree al Politecnico
Ecco i 16 nuovi ingegneri
21 Ott 2025 Abbracci e baci a 2 minori: bidella
a processo per violenza sessuale
21 Ott 2025 C2Corporate srl lancia
il nuovo format In(Formazione)
21 Ott 2025 Festa del Torrone, il Torrone d'Oro
allo chef Daniele Persegani
Video Pillole

Banche, crescono i prestiti alle imprese

ROMA (ITALPRESS) – Dopo 28 mesi consecutivi di calo, i prestiti bancari alle imprese tornano a crescere. Da giugno a settembre lo stock complessivo dei finanziamenti è salito di 5,5 miliardi, raggiungendo quota 647 miliardi. È quanto emerge da un’indagine dell’Ufficio studi della CGIA di Mestre. Tuttavia, non tutte le imprese hanno beneficiato di questa ritrovata disponibilita’ delle banche a prestare liquidita’ al sistema economico. Nei primi sette mesi del 2025, per le attività con più di 20 addetti la variazione e’ stata positiva e pari all’1,5%, mentre quelle sotto i 20 addetti registrano -2,8%. Quasi la metà delle province italiane non ha ancora visto aumentare i prestiti bancari alle imprese. Le situazioni più difficili permangono a Imperia e Prato, mentre tra le realtà più virtuose c’è Aosta con un aumento del 18%.
gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...