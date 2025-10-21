Banche, crescono i prestiti alle imprese





ROMA (ITALPRESS) – Dopo 28 mesi consecutivi di calo, i prestiti bancari alle imprese tornano a crescere. Da giugno a settembre lo stock complessivo dei finanziamenti è salito di 5,5 miliardi, raggiungendo quota 647 miliardi. È quanto emerge da un’indagine dell’Ufficio studi della CGIA di Mestre. Tuttavia, non tutte le imprese hanno beneficiato di questa ritrovata disponibilita’ delle banche a prestare liquidita’ al sistema economico. Nei primi sette mesi del 2025, per le attività con più di 20 addetti la variazione e’ stata positiva e pari all’1,5%, mentre quelle sotto i 20 addetti registrano -2,8%. Quasi la metà delle province italiane non ha ancora visto aumentare i prestiti bancari alle imprese. Le situazioni più difficili permangono a Imperia e Prato, mentre tra le realtà più virtuose c’è Aosta con un aumento del 18%.

