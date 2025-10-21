Ultime News

21 Ott 2025 Sanità in Lombardia: è scontro
Lega-Pd in consiglio regionale
21 Ott 2025 Giorno di lauree al Politecnico
Ecco i 16 nuovi ingegneri
21 Ott 2025 Abbracci e baci a 2 minori: bidella
a processo per violenza sessuale
21 Ott 2025 C2Corporate srl lancia
il nuovo format In(Formazione)
21 Ott 2025 Festa del Torrone, il Torrone d'Oro
allo chef Daniele Persegani
Video Pillole

Bruxelles, Mattarella al teatro La Monnaie

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell’ambito della sua visita di Stato in Belgio, si è recato al Teatro Reale La Monnaie, a Bruxelles, per assistere al concerto offerto al re dei Belgi Filippo e alla regina Mathilde. L’ingresso del capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, è stato salutato da un lungo applauso della platea, a cui hanno fatto seguito gli inni nazionali belga e italiano.

sat/mca3
Fonte video: Quirinale

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...