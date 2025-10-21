Ultime News

21 Ott 2025 Al via nuovi percorsi
dedicati ai caregiver
21 Ott 2025 Ladri alla scuola Bissolati
Rubata una cinquantina di tablet
21 Ott 2025 Asfaltature e semafori per non
vedenti: si completano gli interventi
21 Ott 2025 Gioco d'azzardo e incidenti
domestici: due incontri di Ats
21 Ott 2025 Il Consorzio Agrario di
Cremona alla Fiera di Montichiari
Calderone “Lavoro regolare vuol dire lavoro sicuro”

ROMA (ITALPRESS) – “L’impegno è continuo e costante, stiamo lavorando al nuovo decreto sicurezza, nel corso di questi anni abbiamo potenziato i controlli con più personale ispettivo, con una ispezione più qualificata. Abbiamo fatto degli interventi anche a contrasto del capolarato, dello sfruttamento lavorativo perchè siamo consapevole che dove c’è sfruttamento e disapplicazione delle norme contrattuali in materia di lavoro, c’è anche disapplicazione delle regole basi della sicurezza sul lavoro”. Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, a margine della prima giornata degli Stati Generali della Salute e della Sicurezza, alla Camera. “Lavoro regolare vuol dire lavoro sicuro – ha aggiunto Calderone – tutto ciò che non si associa a questi due concetti è una condizione di rischio importante”.

