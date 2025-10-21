Tante occasioni, ritmi elevati, bel gioco, ma un solo punto raccolto. La Cremonese domina per larghi tratti l’Udinese, ma sbatte due volte contro i legni, uno per tempo, ed è costretta ad accontentarsi dell’1-1 finale.

In uno Zini ricco di entusiasmo, vista anche la prima di Vardy da titolare, i grigiorossi partono forte e trovano subito l’1-0: palla tagliata di Vandeputte su punizione, Terracciano salta più in alto di tutti e sblocca l’incontro. La reazione dell’Udinese è affidata ad Atta, che però calcia alto. Poco dopo Zerbin prova a raddoppiare, ma una deviazione fa sfilare la palla di poco a lato. Vandeputte nel primo tempo è scatenato e serve a Bonazzoli un assist delizioso, ma la conclusione del 90 grigiorosso si stampa sulla traversa.

Nella ripresa però, dopo il dominio della Cremonese, l’Udinese pareggia con Zaniolo, che di testa batte Silvestri per l’1-1. I grigiorossi però insistono e sfiorano il gol con Jamie Vardy, servito in profondità da Bonazzoli, ma l’asso inglese non riesce a battere Okoye. I friulani ci provano allora con Piotrowski, che mette fuori da buona posizione. Nel finale ci prova anche Vazquez, direttamente da calcio di punizione, colpendo un palo clamoroso. L’ultima occasione è per Vardy, che sterza nell’area avversaria e calcia col destro, ma Kabasele in scivolata evita il gol.

Una grande prestazione della Cremo, che non è bastata a ottenere la vittoria. Grigiorossi che salgono comunque a quota 10 punti, in attesa di confrontarsi sabato 25 ottobre, ancora allo Zini, contro l’Atalanta.

Simone Guarnaccia

