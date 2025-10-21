Ultime News

21 Ott 2025 Sanità in Lombardia: è scontro
Lega-Pd in consiglio regionale
21 Ott 2025 Giorno di lauree al Politecnico
Ecco i 16 nuovi ingegneri
21 Ott 2025 Abbracci e baci a 2 minori: bidella
a processo per violenza sessuale
21 Ott 2025 C2Corporate srl lancia
il nuovo format In(Formazione)
21 Ott 2025 Festa del Torrone, il Torrone d'Oro
allo chef Daniele Persegani
Video Pillole

Nel 2024 turismo record nell’UE

ROMA (ITALPRESS) – Il turismo europeo ha raggiunto un nuovo traguardo nel 2024, con oltre 3 miliardi di notti trascorse nelle strutture ricettive, in crescita del 2,7% rispetto al 2023. Si tratta del livello più alto mai registrato, segno della piena ripresa del settore dopo gli anni di crisi pandemica. La maggior parte dei pernottamenti è avvenuta in hotel e strutture simili, seguiti da appartamenti e case vacanza e da campeggi e aree per veicoli ricreazionali. Tra i Paesi membri, Cipro e Malta guidano la classifica della crescita, seguiti a distanza dalla
Lettonia. In controtendenza solo Finlandia e Francia, mentre Belgio e Svezia mostrano dati stabili. Oltre la metà delle notti è stata trascorsa da turisti domestici, mentre il 48% ha riguardato viaggiatori internazionali, in gran parte provenienti da altri Paesi UE. Tra i visitatori extraeuropei spiccano quelli dal Nord America, seguiti da Asia e America Latina.

gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...