Dopo la partita Cremonese-Udinese terminata 1-1 ha parlato in conferenza stampa il mister grigiorosso Davide Nicola, ecco le sue parole.

Facciamo l’analisi della partita, si poteva vincere oggi?

Credo che questa squadra abbia ottenuto punti non scontati nel corso di questa stagione, fa sorridere pensarlo. Vero che stasera avremo meritato di più, ma è giusto così. Quello che mi è piaciuto di più é la proporzione di gioco e lo spirito di squadra che ho visto in campo. Abbiamo pagato la fisicità in alcuni momenti. Mi é piaciuta la costruzione, forse potevamo essere più cinici. Abbiamo avuto tante occasioni, ma i miei ragazzi mi sono piaciuti nonostante le assenze.

L’esordio di Lordkipanidze, come è nata l’idea di farlo entrare?

Ogni tanto prendiamo ammonizioni “strane”, mi permetto di dire questo. Con i problemi fisici e i cartellini che avevamo, ho pensato di schierarlo. Sono contento di fare esordire i ragazzi, mi aspetto molto da loro e metto sempre in preventivo che possano sbagliare, soprattutto se giovani, lui però ha giocato bene.

Il volume di gioco e il cambio di Vazquez, ha acceso la manovra

Il calcio lo fanno i giocatori e le loro qualità. Quello che mi è piaciuto é stato il vedere che tutte le cose su cui stavano lavorando si sono viste, dobbiamo fare qualche miglioramento e magari soffrire in alcuni momenti. Noi stiamo crescendo ma abbiamo fatto anche i punti, quindi direi che va bene, a maggior ragione guardando le prossime partite.

Avete saputo soffrire e leggere i loro accoppiamenti offensivi

Il prossimo obbiettivo sarà continuare a lavorare su alcune cose, una di queste è la continuità e la freddezza emotiva. Per quanto riguarda le giocate dell’Udinese, loro sono molto abili, ma noi abbiamo capito come rispondere ai loro schemi, con umiltà. In questo calcio la capacità di incidere nei singoli é molto sottile, noi dobbiamo crescere e capire come lavorare sulle alcune cose.

Il lavoro sui calci piazzati ha dato ancora i suoi frutti…

I nostri gol in queste occasioni sono pesanti, ma in tutta la Serie A sta succedendo di vedere delle reti su calci piazzati. C’è da capire perché, tra difese a zona e a uomo e altre motivazioni. Detto ciò, noi abbiamo queste qualità e le vogliamo sfruttare.

Lorenzo Scaratti

© Riproduzione riservata