Ponte Stretto, Cateno De Luca “Prima risolvere questioni strutturali”





MESSINA (ITALPRESS) – Sul rapporto con il centrodestra e sul progetto del Ponte sullo Stretto, il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, è chiaro: “Mi auguro che il centrodestra riesca a trovare equilibrio, ma non si può pensare di governare Messina solo con la logica del Ponte. Chi amministra sa cosa significa convivere con cantieri di questa entità: bisogna prima risolvere le questioni strutturali, come la fornitura idrica e lo sviluppo urbano della zona nord. Solo così il Ponte potrà essere un’opportunità e non un problema”. Così Cateno De Luca in occasione di una conferenza stampa convocata nella sala ovale di Palazzo Zanca, dal titolo “Inizia il cammino per Messina 2027-2032”. xr6/vbo/mca1

