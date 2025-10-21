Ultime News

21 Ott 2025 Niente maltrattamenti e violenze
Assolto ex marito sotto accusa
21 Ott 2025 195 offerte di lavoro in settimana
A Crema Carrer Connections
21 Ott 2025 Settore primario, cresce fatturato
Il lattiero-caseario fa da traino
21 Ott 2025 Al via nuovi percorsi
dedicati ai caregiver
21 Ott 2025 Ladri alla scuola Bissolati
Rubata una cinquantina di tablet
Video Pillole

Ponte Stretto, Cateno De Luca “Prima risolvere questioni strutturali”

MESSINA (ITALPRESS) – Sul rapporto con il centrodestra e sul progetto del Ponte sullo Stretto, il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, è chiaro: “Mi auguro che il centrodestra riesca a trovare equilibrio, ma non si può pensare di governare Messina solo con la logica del Ponte. Chi amministra sa cosa significa convivere con cantieri di questa entità: bisogna prima risolvere le questioni strutturali, come la fornitura idrica e lo sviluppo urbano della zona nord. Solo così il Ponte potrà essere un’opportunità e non un problema”. Così Cateno De Luca in occasione di una conferenza stampa convocata nella sala ovale di Palazzo Zanca, dal titolo “Inizia il cammino per Messina 2027-2032”. xr6/vbo/mca1

