Tajani “Tifosi Napoli a Eindhoven senza biglietti saranno allontanati”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo seguendo la vicenda, sono già andati i funzionari della nostra ambasciata e sta andando anche l’ambasciatore. Chi non ha i biglietti verrà allontanato, chi ha i biglietti dovrebbe andare a vedere la partita”. Così segretario nazionale di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della conferenza stampa di presentazione degli “Stati Generali della Casa” parlando dei tifosi del Napoli fermati a Eindhoven.

