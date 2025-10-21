Ultime News

21 Ott 2025 Niente maltrattamenti e violenze
Assolto ex marito sotto accusa
21 Ott 2025 195 offerte di lavoro in settimana
A Crema Carrer Connections
21 Ott 2025 Settore primario, cresce fatturato
Il lattiero-caseario fa da traino
21 Ott 2025 Al via nuovi percorsi
dedicati ai caregiver
21 Ott 2025 Ladri alla scuola Bissolati
Rubata una cinquantina di tablet
Tajani “Tifosi Napoli a Eindhoven senza biglietti saranno allontanati”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo seguendo la vicenda, sono già andati i funzionari della nostra ambasciata e sta andando anche l’ambasciatore. Chi non ha i biglietti verrà allontanato, chi ha i biglietti dovrebbe andare a vedere la partita”. Così segretario nazionale di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della conferenza stampa di presentazione degli “Stati Generali della Casa” parlando dei tifosi del Napoli fermati a Eindhoven.

