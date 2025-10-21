Video Pillole
Tg News – 21/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Istanbul, condanne a 24 anni per uccisione figlio chef Minguzzi
– Sarkozy entrato in carcere, sarà in isolamento
– Trump “Hamas rispetti accordo altrimenti sarà una fine brutale”
– Lavrov “Contrari al cessate il fuoco immediato in Ucraina”
– Scandicci, sequestra e tenta di uccidere la compagna
– Manovra, Tajani “No alla tassa sugli affitti brevi”
– Istat, nascite ancora in calo in Italia
– Giuli visita mostra Webuild EVOLUTIO, “Autobiografia dello sviluppo”
– Previsioni 3B Meteo 22 Ottobre

© Riproduzione riservata