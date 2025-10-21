Tg News – 21/10/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Istanbul, condanne a 24 anni per uccisione figlio chef Minguzzi

– Sarkozy entrato in carcere, sarà in isolamento

– Trump “Hamas rispetti accordo altrimenti sarà una fine brutale”

– Lavrov “Contrari al cessate il fuoco immediato in Ucraina”

– Scandicci, sequestra e tenta di uccidere la compagna

– Manovra, Tajani “No alla tassa sugli affitti brevi”

– Istat, nascite ancora in calo in Italia

– Giuli visita mostra Webuild EVOLUTIO, “Autobiografia dello sviluppo”

– Previsioni 3B Meteo 22 Ottobre

