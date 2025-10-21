Ultime News

21 Ott 2025 Festa del Torrone, il Torrone d'Oro
allo chef Daniele Persegani
21 Ott 2025 Lavoro nero e mancata sicurezza
Sospese 9 attività in provincia
21 Ott 2025 Denatalità: Italia in calo (-2,6%)
Cremona resta stabile
21 Ott 2025 Colpi all'all'autogrill, condannata
anche ultima componente del gruppo
21 Ott 2025 Poli: "Cantieri necessari per la
per sicurezza. Disagi? Inevitabili"
Tg News – 21/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Istanbul, condanne a 24 anni per uccisione figlio chef Minguzzi
– Sarkozy entrato in carcere, sarà in isolamento
– Trump “Hamas rispetti accordo altrimenti sarà una fine brutale”
– Lavrov “Contrari al cessate il fuoco immediato in Ucraina”
– Scandicci, sequestra e tenta di uccidere la compagna
– Manovra, Tajani “No alla tassa sugli affitti brevi”
– Istat, nascite ancora in calo in Italia
– Giuli visita mostra Webuild EVOLUTIO, “Autobiografia dello sviluppo”
– Previsioni 3B Meteo 22 Ottobre
