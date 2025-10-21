Video Pillole
Tg Sport – 21/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Juve all’esame Real Madrid, l’Atalanta per vincere
– Zaniolo risponde a Terracciano, un punto per Cremonese e Udinese
– La Virtus cade con Cremona, solo Brescia a punteggio pieno
– Mondiale di Formula Uno apertissimo, Verstappen cerca la rimonta
– Sinner rinuncia alle Finals di Coppa Davis
/gtr
– Juve all’esame Real Madrid, l’Atalanta per vincere
– Zaniolo risponde a Terracciano, un punto per Cremonese e Udinese
– La Virtus cade con Cremona, solo Brescia a punteggio pieno
– Mondiale di Formula Uno apertissimo, Verstappen cerca la rimonta
– Sinner rinuncia alle Finals di Coppa Davis
/gtr
© Riproduzione riservata