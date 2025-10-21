Ultime News

21 Ott 2025 Sanità in Lombardia: è scontro
Lega-Pd in consiglio regionale
21 Ott 2025 Giorno di lauree al Politecnico
Ecco i 16 nuovi ingegneri
21 Ott 2025 Abbracci e baci a 2 minori: bidella
a processo per violenza sessuale
21 Ott 2025 C2Corporate srl lancia
il nuovo format In(Formazione)
21 Ott 2025 Festa del Torrone, il Torrone d'Oro
allo chef Daniele Persegani
Video Pillole

“Uniti contro la disinformazione”, Tim al fianco dei giovani

NAPOLI (ITALPRESS) – Il contrasto alle fake news, il controllo e la verifica delle fonti, educazione ai media nell’era del digitale e dell’intelligenza artificiale. Sono i temi affrontati nel Teatrino di Corte di Palazzo Reale a Napoli in occasione dell’evento “Get Real: Uniti contro la disinformazione” organizzato nell’ambito del Prix Italia Rai. Nel corso del dibattito è intervenuta Maria Enrica Danese, direttrice corporate Communication e sustainability di TIM che ha raccontato l’impegno dell’azienda contro i rischi del digitale, tra progetti nelle scuole, come Mind the Web e campagne social come la recente #RompiLaBolla.

f08/fsc/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...