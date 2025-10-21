Tra la viabilità di Largo Moreni e i lavori (rimandati) sul ponte in ferro, Francesca Albanesi -ex candidata sindaco a Castelvetro e ora in consiglio comunale nella minoranza- sui social torna a parlare dell’idea del ponte di barche per collegare le due sponde del Po. Idea già sollevata dalla stessa Albanesi in aprile.

“Che la viabilità sia peggiorata in esito ai lavori di largo Moreni è lapalissiano (per tutti tranne che per il sindaco Virgilio a quanto pare)”, scrive. “I disagi causati dai lavori al rondò hanno fatto drizzare le antenne a noi poveri utenti della strada, che attendiamo da mesi (per non dire anni) i lavori sul ponte in ferro, quasi fossimo in attesa di un crudele e spietato destino che ci vedrà vittime incolpevoli di ore e ore di attesa per attraversare l’infinito kilometro che ci separa dall’altra sponda.

“Mentre attendiamo l’inizio di questi fantomatici lavori, continuo a chiedermi perché non verificare la fattibilità tecnico-economica di un ponte di barche, proposta avanzata da una nostra consigliera di minoranza qualche anno fa e ribadita a gran voce anche da artigiani e commercianti prima della scorsa estate, utile per almeno alleggerire il traffico legato ai brevi spostamenti quotidiani tra le due realtà di frontiera durante i lavori al ponte in ferro”.

Albanesi poi si schiera dalla parte dei commercianti di Castelvetro: “Ricordo bene la grande attenzione promessa dagli assessori regionali emiliani ai commercianti, sbandierata a mezzo stampa in primavera: in che cosa si è concretizzata???” si chiede.

“Mi stupisce in questo continuo rimpallo di responsabilità il passivo atteggiamento delle istituzioni che sembrano non voler esplorare la possibilità di soluzioni alternative. E così si rinviano – da anni – lavori assolutamente fondamentali ma portatori di impatto tale da scontentare sicuramente i cittadini, quasi non si voglia prendere la briga di pelare la patata bollente. Spero solo di non rimpiangere questi venti minuti che mi separano oggi da Cremona”.

© Riproduzione riservata