A Napoli undici rapine di cui cinque in un giorno, due arresti

NAPOLI (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Nola, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di due persone di 34 e 30 anni, per i rapina pluriaggravata e continuata, furto e ricettazione. Il 3 Settembre 2025, tra le ore 19:30 e le ore 21:30, due uomini, a bordo di un’automobile, con il volto travisato da maschere raffiguranti una nota saga cinematografica ed armati di pistola, hanno consumato ben cinque rapine in rapida successione, tutte ai danni di personale impiegato presso vari Distributori di carburante, nei Comuni di Sant’Anastasia, Somma Vesuviana e Pomigliano d’Arco. Le indagini, sentite le vittime e alcuni testimoni e la visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei due uomini in relazione a ben 11 episodi delittuosi, nel periodo che va dal 3 settembre al 9 ottobre 2025, che hanno consentito loro di trare un profitto di circa 10.000

Fonte video: Polizia di Stato