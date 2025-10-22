Ultime News

22 Ott 2025 Schiavizzata da suoceri e cognato
L'ex: "Bugie, le volevano bene"
22 Ott 2025 Sostenibilità: a Corradi & Ghisolfi
il Premio Industria Felix
22 Ott 2025 Virgilio al 10° Guastatori:
"Eccellenza radicata nella città"
22 Ott 2025 Si dimette l'assessore Mazzali:
al suo posto Debora Massari
22 Ott 2025 Nell'inferno di Gaza: Save The
Children all'Istituto Ghisleri
Video Pillole

Agrifood Magazine – 22/10/2025

ROMA /ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Consumi stabili ma uno su tre taglia sul cibo
– Agricoltura e industria alimentare trainano la ripresa italiana
– Olio extravergine: raccolti in aumento, ma prezzi record
– McDonald’s lancia il Big Arch e svela i sogni degli italiani
mgg/gtr/col

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...