22 Ott 2025 Nuovi insediamenti a Picenengo
Il 23 ottobre incontro pubbico
22 Ott 2025 All'Mdv nel week end esposto il
violino di Girolamo II Amati 1670
22 Ott 2025 Premio bontà Lidia Bittanti,
entro il 31 ottobre le segnalazioni
22 Ott 2025 Gruppo Casalasco da record:
800mila tonnellate di lavorato
Autonomia, Flash mob Lega al Pirellone
Vitari: "Più autonomia per sanità”

A otto anni dal referendum per l’autonomia del 22 ottobre 2017, la Lega ha celebrato l’anniversario con un flash mob davanti a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, srotolando un bandierone da 150 metri quadrati con i simboli della Lombardia e la scritta ‘Autonomia e Identità’.

“Otto anni fa – ricorda il consigliere regionale della Lega Riccardo Vitari – oltre il 95% dei lombardi votò ‘Sì’ chiedendo più libertà per la nostra Regione. Quel mandato popolare resta vivo e oggi va completato passo dopo passo con l’attuazione piena della legge sull’autonomia, che consentirà alla Lombardia di gestire direttamente risorse e competenze ad esempio su sanità, protezione civile e ambiente.”

“Tra mille difficoltà – prosegue – la Lega non molla la sua battaglia federalista: autonomia nella sanità significa poter pagare di più medici e infermieri e abbattere le liste d’attesa. Autonomia significa anche stoppare il neocentralismo di Bruxelles, che con la nuova Politica di Coesione vuole togliere 4 miliardi di euro alle imprese lombarde e con la nuova PAC penalizza i nostri agricoltori.”

“La Lombardia – conclude il consigliere della Lega – è la locomotiva d’Italia e merita meno vincoli, più rispetto e la libertà di decidere nell’interesse dei propri cittadini. Dopo otto anni, la nostra battaglia per l’autonomia va avanti con la stessa determinazione e ci aspettiamo che a Roma nessuno si metta più di traverso rispetto a una riforma contenuta nel programma di governo, ma soprattutto a un sacro diritto dei lombardi previsto dalla Costituzione”.

