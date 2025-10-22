Ultime News

22 Ott 2025 Via Palestro trascurata,
Olzi: "Inserirla tra le priorità"
22 Ott 2025 Giallo in via Dante: 39enne morto
nei bagni del centro commerciale
22 Ott 2025 Beppe Severgnini al Ponchielli:
riflessioni e pensieri sul mondo
21 Ott 2025 Sanità in Lombardia: è scontro
Lega-Pd in consiglio regionale
21 Ott 2025 Giorno di lauree al Politecnico
Ecco i 16 nuovi ingegneri
Contrabbando, sequestrati nel Torinese 7 siti di produzione sigarette

TORINO (ITALPRESS) – I Comandi Provinciali della Guardia di finanza e dell’Arma dei carabinieri di Torino hanno sviluppato, con il costante coordinamento della locale Procura della Repubblica, una estesa e articolata operazione congiunta, convenzionalmente denominata “Chain smoking”, nel settore del contrasto al contrabbando dei tabacchi lavorati e della contraffazione nonché della riduzione in schiavitù, della tratta di persone e dell’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Le sinergie operative messe in campo hanno consentito di individuare sul territorio della città di Torino e nel relativo hinterland 5 opifici occulti, dediti alla produzione illegale di sigarette, e 2 depositi per lo stoccaggio del materiale illecito.

