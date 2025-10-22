Ultime News

22 Ott 2025 Cremo, Audero: "Non manca
molto al mio rientro in campo"
22 Ott 2025 Auto contro scooter: era ubriaco
Condanna e via patente per un anno
22 Ott 2025 Tribunale, calano cause civili
pendenti: -9% in tre anni
22 Ott 2025 “Giocare gli Sport per Apprendere”
Coinvolti quasi mille giovanissimi
22 Ott 2025 Compie 15 anni il primo
ristorante inclusivo cremonese
Il treno come metafora di vita in un documentario del Gruppo FS

ROMA (ITALPRESS) – Il treno come metafora di vita, strumento di connessione per raggiungere un lavoro, un sogno, un’occasione di libertà o di futuro. Alla Festa del Cinema di Roma il Gruppo FS presenta il documentario “Andata e Ritorno”, realizzato da Gruppo Creativo Multimedia per Ferrovie dello Stato Italiane, scritto e diretto da Roberto Campagna ed Elena de Rosa. Un documentario corale che racconta, attraverso il montaggio alternato, il viaggio di sei passeggeri alle prese con le gioie e le difficoltà quotidiane. Storie di un’umanità pendolare dove il treno non rappresenta più solo un mezzo di trasporto, ma un’opportunità di incontro e scoperta, motore di realizzazione, rivincita e affermazione personale.
