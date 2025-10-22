A Grumello, motori, musica, mostre e momenti conviviali hanno caratterizzato la terza domenica d’ottobre della sagra autunnale, che quest’anno ha registrato grande partecipazione, grazie al lavoro dei volontari Pro Loco impegnati nel riportare l’evento ai fasti di un tempo.

I festeggiamenti hanno avuto inizio nel pomeriggio di sabato 18 con l’evento di Truck Passion proposto ed organizzato da Alfredo Rossi e Simone Ferrari, quando un bel numero di camion, dallo storico Lancia 3RO del 1946 della Sperlari inviato dall’officina Gorini ai più moderni superaccessoriati hanno trovato posto nell’area verde di Cascina Castello. I loro sgargianti colori e festosi suoni di clacson hanno attirato la curiosità di molte persone, mentre i più piccoli si sono divertiti con i gonfiabili ed altri giochi. I volontari della Pro Loco hanno poi aperto lo stand gastronomico, dove aperitivi e gustosi piatti tipici sono stati serviti ai tavoli all’interno del salone delle conferenze.

Il clou della due giorni si è avuto nella giornata di domenica: in tarda mattinata l’orchestra di fiati di Casalbuttano e Offanengo, diretta dal maestro Andrea Maggioni, si è esibita nel cortile di cascina Castello con musiche di vario genere e di diverse epoche, chiudendo con la ‘marcia democratica’ del conterraneo Amilcare Ponchielli, e il pubblico presente, non solo grumellese, ha applaudito calorosamente con sincero apprezzamento. Nella giornata festiva, oltre ai Truck hanno suscitato la curiosità dei presenti anche auto d’epoca e di nuova generazione arrivate dai vari club, e una decina di mitiche Vespe del “Ferie Vespa Club” guidate dal presidente Bruno Tagliati.

Per tutta la domenica si poteva visitare nel salone conferenze la mostra del collezionismo, che con la partecipazione di grumellesi appassionati del settore ha visto, oltre ad oggetti vintage, l’esposizione di album con francobolli rari, santini e cartoline d’epoca che si sono alternati a giocattoli di varie epoche, fra i quali una raccolta di eleganti Barbie, e numerosi dipinti di cittadini grumellesi e di Cremona che si cimentano nella pittura.

Come ha ricordato Barbara Gamba, assessore del Comune di Grumello nel suo intervento prima dell’esibizione della banda, l’evento è stato inserito nel palinsesto di “Terrafiume”, in particolare dell’iniziativa ‘Fuori festival’, festival delle ciclovie cremonesi, organizzato con il supporto di Confcommercio e finanziato con un bando regionale. Avendo il comune di Grumello Cremonese aderito al bando, ha potuto contribuire ai festeggiamenti della sagra del paese, invitando il complesso bandistico.

Soddisfatto il consiglio direttivo della Pro Loco: tutte le proposte, ed in particolare la novità dell’evento di Truck Passion, sono state davvero apprezzate da un vasto numero di persone. L’impegno dei volontari è stato ripagato dalla numerosa partecipazione.

Il prossimo evento in programma sarà domenica 9 novembre con un altro appuntamento fisso: la classica castagnata.

© Riproduzione riservata