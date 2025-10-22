Video Pillole
Tg Economia – 22/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’inverno demografico riduce la forza lavoro
– Agricoltura, dall’Ue strategia per ricambio generazionale
– Pasta, l’Italia si conferma leader mondiale
– Cresce il tasso di occupazione al Sud
sat/gsl
– L’inverno demografico riduce la forza lavoro
– Agricoltura, dall’Ue strategia per ricambio generazionale
– Pasta, l’Italia si conferma leader mondiale
– Cresce il tasso di occupazione al Sud
sat/gsl
© Riproduzione riservata