Ultime News

22 Ott 2025 Auto contro scooter: condanna
e patente sospesa per un anno
22 Ott 2025 Tribunale, calano cause civili
pendenti: -9% in tre anni
22 Ott 2025 “Giocare gli Sport per Apprendere”
Coinvolti quasi mille giovanissimi
22 Ott 2025 Compie 15 anni il primo
ristorante inclusivo cremonese
22 Ott 2025 Motori, musica, mostre alla sagra
autunnale di Grumello Cremonese
Video Pillole

Tg News – 22/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Manovra, cambia la tassa sugli affitti brevi
– Garlasco, Sempio contro nuovo testimone: “Lo scontrino l’ho preso io”
– Donna ferita con un coltello a Milano, si cerca l’ex marito
– Flotilla, Procura di Roma indaga per sequestro di persona
– Ucraina, sei morti per raid russi, Putin lancia esercitazioni nucleari
– Esplosioni e colpi d’arma da fuoco davanti al Parlamento di Belgrado
– Tre giorni dopo il clamoroso furto riaperto il Louvre
– Medio Oriente, Meloni “Prospettiva di pace, ma disinnescare i rischi”
– Previsioni 3BMeteo 23 Ottobre
© Riproduzione riservata
