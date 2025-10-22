Video Pillole
Tg News – 22/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Manovra, cambia la tassa sugli affitti brevi
– Garlasco, Sempio contro nuovo testimone: “Lo scontrino l’ho preso io”
– Donna ferita con un coltello a Milano, si cerca l’ex marito
– Flotilla, Procura di Roma indaga per sequestro di persona
– Ucraina, sei morti per raid russi, Putin lancia esercitazioni nucleari
– Esplosioni e colpi d’arma da fuoco davanti al Parlamento di Belgrado
– Tre giorni dopo il clamoroso furto riaperto il Louvre
– Medio Oriente, Meloni “Prospettiva di pace, ma disinnescare i rischi”
– Previsioni 3BMeteo 23 Ottobre
