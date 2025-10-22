Tg Sport – 22/10/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Figuraccia europea del Napoli, ne prende 6 a Eindhoven

– Solida e concreta Inter, 4-0 in Belgio e punteggio pieno

– Musetti debutta a Vienna, vince e consolida la corsa alle finals

– Tamberi è pronto a ripartire “Le delusioni si affrontano”

– Prima notte NBA, sorridono OKC e Golden State

