Video Pillole
Tg Sport – 22/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Figuraccia europea del Napoli, ne prende 6 a Eindhoven
– Solida e concreta Inter, 4-0 in Belgio e punteggio pieno
– Musetti debutta a Vienna, vince e consolida la corsa alle finals
– Tamberi è pronto a ripartire “Le delusioni si affrontano”
– Prima notte NBA, sorridono OKC e Golden State
