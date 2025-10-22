Ultime News

22 Ott 2025 Auto contro scooter: condanna
e patente sospesa per un anno
22 Ott 2025 Tribunale, calano cause civili
pendenti: -9% in tre anni
22 Ott 2025 “Giocare gli Sport per Apprendere”
Coinvolti quasi mille giovanissimi
22 Ott 2025 Compie 15 anni il primo
ristorante inclusivo cremonese
22 Ott 2025 Motori, musica, mostre alla sagra
autunnale di Grumello Cremonese
Tg Sport – 22/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Figuraccia europea del Napoli, ne prende 6 a Eindhoven
– Solida e concreta Inter, 4-0 in Belgio e punteggio pieno
– Musetti debutta a Vienna, vince e consolida la corsa alle finals
– Tamberi è pronto a ripartire “Le delusioni si affrontano”
– Prima notte NBA, sorridono OKC e Golden State
