Toro “Con nuovo Nissan Qashqai e-Power oltre 1.200 km con un pieno”

MILANO (ITALPRESS) – “e-Power è una rivoluzione dell’ibrido perché essenzialmente, a differenza degli ibridi convenzionali i due motori svolgono una funzione completamente diversa. Il motore elettrico è l’unico collegato alle ruote. Il motore a benzina è solo un generatore di corrente, riceve benzina, la trasforma in energia elettrica. Quindi per questo è una rivoluzione dell’ibrido, per questo ha già venduto più di 1.600.000 unità a livello mondiale, più di 32.000 a livello italiano. I clienti che scelgono Qashqai oggi in Italia scelgono e-Power, quindi lo conoscono molto bene e dovevamo miglior alcune caratteristiche della generazione attuale. Lo abbiamo fatto ridisegnando completamente il motore a benzina e anche quello elettrico. Sono nuovi, sono meglio integrati, ci permettono di avere minori consumi, superare i 22 km al litro e quindi automaticamente avere maggiori autonomia, più di 1.200 km con un pieno. Allo stesso tempo ridurre le emissioni a 102 grammi e dare più potenza con 15 cavalli in più, quindi un maggior piacere di guida, maggiore silenziosità e minori consumi”, dichiara Marco Toro presidente e amministratore delegato Nissan Italia.

